Roma, la saga del degrado continua: rifiuti e inciviltà dal Centro a San Lorenzo

La saga del degrado di Roma continua. Infatti non mancano le segnalazioni degli stessi residenti che scattano fotografie condividendole sui loro canali social per denunciare l’inciviltà di alcuni cittadini che hanno scambiato le strade della Capitale per la pattumiera di casa propria. Gli scatti di ieri ritraggono diversi rifiuti che sono stati abbandonati da qualche incivile di turno, precisamente presso Piazzale Fellini vicino all’entrata della metropolitana Spagna.

Le mura antiche di Villa Borghese sono diventate un vero e proprio cestino della spazzatura, fra bottiglie di birra e di plastica accumulati. Ma non finisce qui, perché continuano anche le segnalazioni da parte degli abitanti del quartiere San Lorenzo, che scattano fotografie condividendole con il canale social "Resistsanlorenzo". Gli scatti ritraggono il muro di via Marrucini praticamente distrutto e nella quale ormai sono state abbandonate tende e rifiuti, da cartoni a vestiti per poi arrivare a materiale ingombrante.