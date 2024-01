Roma, preoccupano gli episodi a Pantano,Corviale e Anzio: vertice delle forze dell'ordine in Prefettura

La situazione a Roma in queste ultime settimane desta preoccupazioni in particolare nelle zone di Pantano, Corviale e Anzio dove ci sono stati episodi di violenza ma non solo, anche uccisioni. Le forze dell'ordine ritenendo la situazione "insostenibile" hanno deciso di riunirsi in prefettura e monitorare ulteriormente queste zone. Secondo prime ricostruzioni l'unico filo conduttore sembra essere proprio la violenza e gli episodi sembrano non essere collegati l'uno con l'altro.

Omicidi Roma, nella Capitale si torna a sparare: da Alex al nigeriano, tutte le faide della droga

Le parole del Prefetto Giannini

Il Prefetto Giannini in merito ai controlli assidui in queste zone è intervenuto dicendo: «gli episodi sono tutti slegati fra loro poi le indagini li chiariranno uno per uno, per noi è importante continuare a esercitare con forza la presenza sul territorio per l’affermazione dello Stato ma soprattutto accompagnare i processi di rigenerazione dei territori.

Le parole del Sindaco Gualtieri

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri con le sue parole ha specificato come nelle grandi metropoli tenga banco la lotta contro le organizzazioni criminali e spaccio di droga: «le forze sane ci sono e questo è importante. Nella nostra città c’è una presenza diffusa di spaccio di droga e quindi di organizzazioni criminali che convivono attorno a questo mercato seppur con indici diversi da altre grandi metropoli che si sta combattendo»

La sparatoria a Pantano

Una rosa di cinque sospettati di origini rom. Tra loro dovrebbe esserci chi, la notte di venerdì 12 gennaio, ha esploso più colpi, due dei quali hanno raggiunto e ucciso Alexandru Ivan. La sparatoria sarebbe stata l’epilogo di un regolamento di conti, quasi certamente per “dissidi” legati agli stupefacenti.

La sparatoria a Corviale

Domenica 14 gennaio intorno alle 19.30 per un "presunto regolamento di conti" è stato ucciso nel parcheggio del "Serpentone" Cristiano Mele, il 33enne aveva una lunga lista di precedenti per spaccio di droga, lesioni e rapina, è stato colpito al torace mentre stava scendendo dalla macchina insieme a un amico. l'uomo è morto tra le braccia della moglie.

La sparatoria ad Anzio

Martedi 16 gennaio, nel pomeriggio uno studente di 18 anni, italiano, ma di origine nigeriana, è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba destra sotto la propria abitazione in via del Leone al quartiere e Zodiaco ad Anzio. Ad agire sarebbero stati tre uomini elegantemente vestiti.

​