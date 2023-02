Protocollo d’intesa tra Ater Roma e la Comunità di Sant’Egidio: obiettivo solidarietà e iniziative contro il degrado

Sin dagli anni ’70, Ater Roma e la Comunità di Sant’Egidio collaborano per portare avanti obiettivi comuni che caratterizzano le rispettive missioni: l’inclusione sociale, la solidarietà e il sostegno alle classi più disagiate. In questa ottica, nella mattinata di oggi, alla presenza del Commissario Straordinario di Ater Roma, Avv. Eriprando Guerritore, il Direttore Generale di Ater, dott. Luca Manuelli, e il segretario generale della Comunità di Sant’Egidio ACAP onlus, dott. Cesare Zucconi, hanno sottoscritto un protocollo di intesa volto a promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cultura della solidarietà nei quartieri dove sono presenti insediamenti che rientrano nella gestione patrimoniale dell’ATER, favorendo attività di sostegno alle categorie più fragili della popolazione, rigenerando, al contempo, una cultura di comunità e di coesione sociale e valorizzando i beni comuni e le risorse territoriali.

Con il presente accordo le parti si sono impegnate a dare un ulteriore impulso alla collaborazione in corso in modo da progettare iniziative ed attività che accrescano lo spirito di solidarietà e contrasto alla marginalità e al degrado, promuovendo il recupero dei luoghi attraverso l’utilizzo di spazi inutilizzati da adibire a centri di aggregazione. Le parti si impegnano altresì a semplificare il rapporto tra le persone in stato di fragilità socio-economica e l’ATER attraverso l’individuazione di specifici percorsi di collaborazione volti a favorire la residenzialità e a promuovere e facilitare iniziative di Co-housing e/a Convivenze Solidali. Il documento siglato questa mattina da Ater e la Comunità di Sant’Egidio sancisce il rafforzamento di una collaborazione tra le parti, che da anni, lavorano in sinergia, ciascuno nel quadro dei rispettivi ambiti di competenza, per garantire assistenza sociale, educativa, culturale ed economica alle classi più disagiate della Città di Roma.