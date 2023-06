Raccolta rallentata da due settimane, discariche a cielo aperto nel IX Municipio e zona Ovest di Roma

Le immagini che vedete ritratte rappresentano le montagne di rifiuti accumulati nei cortili e negli androni dei palazzi del quartiere Torrino – Mezzocammino, appartenenti in particolare al IX municipio. I cittadini di via Bonelli, via Giolitti, via Cascella e Largo Buzzelli raccontano: “Con il caldo la situazione sta diventando insopportabile, l’umido non viene ritirato da due settimane." Nelle denunce fatte dai residenti le criticità sono presenti anche nel quadrante ovest sulla raccolta stradale e i diversi problemi legati alla raccolta porta a porta.

L’associazione Lila che raggruppa i lavoratori interni ad Ama descrivono la ragione legata alla instabilità della raccolta domiciliare: “I lavoratori parzialmente idonei non possono sollevare i bidoni piccoli, possono solo guidare, e allora il secondo operatore fa tutto da solo, in più tempo. Poi c'è la questione mezzi. Gli squaletti non bastano a fare tutti i giri.” I cassonetti strabordano e i sacchetti finiscono su i marciapiedi, con tanto di foto che fanno il giro dei social tra i diversi commenti degli abitanti anche della zona Monteverde e Colli Portuensi. Un ciclo di smaltimento quello romano che al momento sembra essere molto rallentato.