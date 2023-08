Lunedì 14 Agosto 2023, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 07:46

Sul litorale è quasi impossibile prenotare un tavolo al ristorante. Più facile trovare un lettino e un ombrellone al mare. È questa lo scenario per l'imminente Ferragosto, che finisce per accomunare Ostia, Nettuno e Anzio più a Sud, Fiumicino, Ladispoli o Santa Marinella andando verso Nord.

Spiega Valeria Strappini, presidente dell'Ascom di Ostia e titolare di un ristorante: «Per quanto riguarda il mare, si registra in tutti gli stabilimenti del litorale un calo degli ospiti giornalieri tra il 15 e il 20 per cento, rispetto allo scorso anno. Resta, invece, lo zoccolo duro degli abbonati». Cioè quelli che prenotano l'ombrellone e la cabina anche un anno prima. Sold out invece nei ristoranti a Ferragosto. «Inversamente proporzionale a quello che accade per il mare, è la situazione nei locali per mangiare: è già tutto pieno nella giornata di Ferragosto, a pranzo quanto a cena». Quindi, meglio restarsene a casa domani? Non proprio. «Sono stati già prenotati tutti i posti dei ristoranti all'aperto e al mare, compresi quelli degli stabilimenti dove c'è meno afflusso rispetto allo scorso anno per i bagnanti giornalieri. Si possono ancora trovare disponibilità nelle sale interne dei ristoranti».

A penalizzare il litorale romano ci sono due fenomeni, diversi tra loro. Sulle spiagge, a causare il calo delle presenze dei giornalieri è stato sicuramente l'aumento dei prezzi di lettini e ombrelloni: già a maggio, all'avvio della stagione balneari, gli stabilimenti avevano riaperto, facendo registrare rincari tra il 10 e il 15 per cento, anche per rientrare degli aumenti dell'energia e delle materie prime. La situazione è andata via peggiorando con l'arrivo del caldo: a Ostia, a Santa Marinella o ad Anzio, una giornata al mare, pranzo compreso, può costare anche 60 euro, senza considerare il costo della benzina per arrivare al mare.

«Parallelamente - aggiunge Valeria Strappini - tutto il litorale non ha beneficiato dell'arrivo in massa dei turisti stranieri». Più interessati ai luoghi d'arte che alle spiagge laziali. «Scontiamo - aggiunge - anche l'assenza di eventi significativi, che finiscono per invogliare romani o stranieri a venire sul nostro litorale e a restarci almeno un giorno. Senza dimenticare che c'è da lavorare molto anche sul fronte delle strutture ricettive». Più alberghi in località dove sono sempre andate per la maggiore le tanto amate villette dai romani.

IN CITTÀ

I romani, appunto. Complice l'ondata di rincari estivi per hotel, biglietti aerei e traghetti, la Capitale non sarà certamente deserta in questi giorni, anche se gli albergatori registrano un calo dei turisti del 25 per cento rispetto alle previsioni. Non ci sono stime precise, ma guardando i consumi delle utenze e la raccolta dei rifiuti, circa un milione di residenti ha deciso di non muoversi dalla Città eterna per i motivi sopracitati. E un terzo di loro ha deciso di non muoversi neppure per il Ferragosto, anche sfruttando l'apertura dei musei, delle aree archeologiche e dei parchi a tema.Anche per queste nuove abitudini, molti bar e ristoranti resteranno aperti quest'anno a Ferragosto. «A pranzo e a cena - fa sapere Sergio Paolantoni, leader della Fipe-Confcommercio capitolina - molti gestori dei locali del Centro hanno deciso di non chiudere. Sarà più difficile trovare un posto nelle zone periferiche e semiperiferiche, ma in quei quartieri non tutte le serrande saranno chiuse come accadeva negli anni scorsi».