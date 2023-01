Sabato 7 Gennaio 2023, 01:38

Un trolley trascinato sulla scala mobile e un gradino danneggiato. È stato un banale incidente, ieri, a causare l’ennesima chiusura di una stazione della linea A della metropolitana. Stavolta è toccato a quella di piazza Re di Roma (una delle fermate più a rischio da questo punto di vista), con l’involontaria partecipazione della passeggera protagonista (suo malgrado) della disavventura, fortunatamente conclusasi senza conseguenze per la donna e gli altri utenti presenti. Sulle scale mobili, infatti, non è consentito trasportare bagagli e valigie con rotelle. Ma a discolpa della signora va detto che a Re di Roma, come in altre sette stazioni della linea A, gli ascensori non sono utilizzabili per revisione o guasti.

LO STOP

Insomma, la scelta è stata quasi obbligatoria, anche se da regolamento di trasporto si tratta di un “comportamento improprio” che ha causato il danneggiamento del gradino, che i tecnici dell’Atac hanno dovuto sostituire per poter riaprire l’impianto. Nel frattempo, la stazione è stata chiusa temporaneamente al servizio viaggiatori (i treni passavano senza fermarsi) fino al termine dell’intervento, durante il quale ai passeggeri è stato consigliato di utilizzare le fermate San Giovanni o Ponte Lungo. Non è stata l’unica stazione della linea A a chiudere momentaneamente, ieri: nelle altre, quelle Spagna e Barberini, l’accesso è stato però sospeso nel pomeriggio per motivi di sicurezza, a causa dell’affluenza molto elevata di persone nel centro storico della Capitale. La giornata di disagi per il trasporto su ferro, per motivi non attribuibili all’azienda di via Prenestina, si è completata in superficie con la lunga sospensione della linea 2 dei tram, sostituta con bus navetta, a causa dei un veicolo parcheggiato in sosta vietata.

LA SITUAZIONE

Nel frattempo, però, continua l’emergenza impianti nelle stazioni della metropolitana. Sulla linea A, nel dettaglio, sono senza ascensori, per revisione degli impianti, le fermate Subaugusta, Cinecittà, Ponte Lungo, Furio Camillo, Re di Roma e Manzoni. Fuori servizio anche gli ascensori di Cornelia e Valle Aurelia (in quest’ultimo caso non sono utilizzabili nemmeno le scale mobili). A piazzale Flaminio non è disponibile il montascale, come a Colli Albani, mentre a piazza di Spagna sono off-limits gli ascensori di collegamento tra vicolo del Bottino e Trinità dei Monti. Nella stazione Vittorio Emanuele, infine, è chiuso l’accesso sul lato di via Buonarroti. Sulla linea B le scale mobili sono fuori servizio, per sostituzione integrale degli impianti, nelle stazioni Tiburtina e Quintiliani, mentre gli ascensori sono fuori servizio per revisione a Conca d’Oro, Libia e Annibaliano.