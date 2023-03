Roma, le mamme ucraine corrono l'Acea Run Rome The Marathon per lanciare un messaggio di pace e raccogliere fondi per i bambini in fuga dalla guerra

Saranno 16 le mamme ucraine che domani correranno alla Maratona di Roma la staffetta solidale “Acea Run4Rome”. Sono donne arrivate in Italia nel 2022 in fuga dal conflitto provocato dall’invasione russa, che ormai dura da più di un anno. Il loro scopo è “lanciare un messaggio di pace”, per tutti quei bambini ucraini che in questo momento vivono un momento difficile e per quelli che hanno trovato una famiglia in Sport Senza Frontiere una delle 15 associazioni benefiche cui andranno i fondi che saranno raccolti grazie ai runner. «La nostra onlus fa fare sport gratuitamente ai bambini che vivono in condizione disagiate perchè pensiamo che sia un elemento di inclusione sociale e di crescita - dicono dalla onlus Sport Senza Frontiere - questo è la mission principale ma abbiamo altri progetti come quello di prima accoglienza che dedichiamo alle situazione emergenziali e dall’anno scorso ci occupiamo delle popolazioni ucraine che abbiamo intercettato tramite la Comunità di Sant’Egidio e la Croce Rossa. Tramite il progetto Joy l’anno scorso per tutta l’estate abbiamo organizzato un centro estivo e accolto circa 1.500 mamme e bambini provenienti dai territori di guerra, molti di loro sono rimasti ospitati nei centri di accoglienza di Roma, alcuni sono ritornati in patria. Quest’anno gli abbiamo proposto di correre la maratona e hanno accettato - concludono dalla onlus - sarà un’esperienza che le vedrà partecipare con quattro staffette con quattro squadre di quattro donne ciascuna ed ognuna correrà dai 10 ai 12 chilometri, sono ragazze giovani che hanno dai 25 ai 40 anni e lo fanno per lanciare un messaggio di pace contro la guerra». La quota di iscrizione alla maratona comprende una donazione, in particolare iscrivendosi alla staffetta tramite Sport Senza Frontiere si sostengono i progetti della Onlus. Per questo è stata anche istituita una pagina su Rete del Dono e chiunque lo vorrà potrà donare, inoltre le mamme, coinvolte nei progetti della onlus hanno deciso di dare vita anche all’iniziativa “Mamme per la Pace”.