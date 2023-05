Maltempo Roma, quando è previsto il temporale? La situazione di oggi

Maltempo Roma. La regione Lazio e la capitale sono vittima delle condizioni atmosferiche: pioggia, grandine e vento caratterizzano il clima e continuano a danneggiare il territorio. La giornata di oggi è caratterizzata dal

maltempo con rovesci previsti nell'arco delle 24 ore. I venti sono moderati e le temperature comprese tra 16 e 18 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio prevedono pioggia: il maltempo imperverserà su tutto il territorio della regione.

Sulla Capitale in particolare ha piovuto durante la notte, con precipitazioni a carattere moderato, al mattino c'è pioggia debole alternata a schiarite, di pomeriggio pioggia moderata e sempre schiarite mentre di sera le precipitazioni saranno assenti e il cielo sarà coperto da nubi sparse.



Il bollettino

Il centro funzionale regionale ha diramato il bollettino emesso dalla protezione civile per condizioni meterologiche avverse per la giornata di martedì e per le successive 18-24 ore. Il maltempo continua ad imperversare sull'Italia e sulla nostra regione, con precipitazioni che andranno avanti almeno fino al weekend.

Si attendono piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. La criticità dell'allerta è gialla. La protezione civile ha reso noto di aver attivato le fasi operative previste in caso di necessità d'intervento.