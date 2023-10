Giovedì 12 Ottobre 2023, 06:56

Una manovra sbagliata e quattro ragazzi in pronto soccorso. Ieri mattina a Colleferro un camion e tanta paura hanno scosso un autobus del Cotral pieno di studenti. Un automezzo pesante in fase di manovra ha colpito il veicolo di linea davanti a una scuola superiore nella periferia della città industriale. Tutto è avvenuto in via Palianense, la strada che da Colleferro va a Paliano, passando davanti all'ex discarica, allo stabilimento di Amazon e all'istituto professionale industriale "Parodi Delfino". Una zona di campagna, ma ad alto scorrimento di mezzi pesanti che si dirigono verso l'area logistica e che si sommano agli autobus che portano gli studenti a scuola.

Tari, un romano su 5 non paga la tassa sui rifiuti: i quartieri con più "furbetti" sono Tor Bella Monaca, Ostia e Infernetto

LA DINAMICA

I SOCIAL

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verso le 8 di ieri un automezzo del Cotral, come ogni giorno, si è accostato nella piazzola antistante l'edificio scolastico. Ma prima che i ragazzi scendessero, un altro mezzo pesante, durante una manovra a marcia indietro, ha colpito il veicolo del trasporto pubblico. L'autobus è stato scosso fortemente. Alcuni vetri si sono rotti e tanta paura si è diffusa tra i giovani. Per fortuna nessuno ha riportato gravi conseguenze. Tre studenti minorenni e un maggiorenne hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso di Colleferro per alcune lievi lesioni. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Colleferro e i vigili del fuoco, che si sono assicurati che i veicoli fossero in sicurezza. Presenti anche gli agenti della polizia locale, ai quali è spettato il compito di regolare la circolazione. Complice l'ora di punta, infatti, l'incidente ha provocato disagi per gli automobilisti e rallentamenti sull'arteria, percorsa soprattutto da mezzi pesanti.Secondo alcune persone presenti sul posto, dopo l'incidente si è diffuso un forte odore di bruciato, che però sarebbe da attribuire all'intenso utilizzo dei freni degli automezzi. Intanto i giovani avevano già pubblicato sui social le immagini dell'incidente, diventate immediatamente virali.