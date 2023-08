Incendio a Ciampino, le raccomandazioni alla conferenza stampa

È in corso la conferenza stampa presso l'aula consiliare del Comune di Ciampino organizzata dalla sindaca Emanuela Colella. Sono Presenti anche i sindaci di Marino, Stefano Cecchi, Rocca di Papa, Massimiliano Calcagni, Castel Gandolfo, Alberto De Angelis, il vice sindaco di Ariccia Giorgio Leopardi e altri assessori e consiglieri dei comuni vicini. È presente anche il responsabile della protezione civile Lazio Carmelo Tulumello, i responsabili dell'ASL servizio sicurezza ambiente, dell'ARPA( agenzia regionale per l'ambiente Lazio ) e anche il commissario Asl Roma 6 Francesco Marchitelli.

La notizia dello spegnimento completo dell’incendio della discarica è stata confermata. Sono in atto tuttora tutti i controlli e il monitoraggio del sito e dei terreni vicini. Non ci sono divieti tassativi di nessun tipo per i comuni al momento. " I nuovi dati delle sostanze nocive presenti nell'aria saranno resi disponibili a breve post spegnimento incendio per accertare se sono scesi i livelli alti di diossina e benzoapirene riscontrati nei giorni scorsi a Ciampino " ha detto il commissario straordinario di ARPA Lazio Tommaso Aureli.

Un dirigente del servizio igiene salute pubblica della Asl Roma 6 ha dichiarato "che rimangono valide alcune raccomandazioni già date nei giorni scorsi.

E che non è stata rilevata presenza di amianto nel sito di stoccaggio dei rifiuti vari andato a fuoco ".

Il commissario straordinario della Asl Roma 6 Francesco Marchitelli, ha dichiarato poco fa : " Non ci sono stati per fortuna accessi ai 4 pronto soccorsi del territorio riferibili a malori dovuti all'incendio a tutt'oggi".