Guanti e scope alla mano, operatori e cittadini insieme per «Policlinico Umberto I siamo noi!»

Guanti e scope alla mano per una giornata di pulizia degli spazi comuni nel rispetto di pazienti ed operatori. E' stata caratterizzata da sorrisi e buonumore l'iniziativa "Policlinico Umberto I siamo noi!", che nella mattinata ha visto parte della comunità dello storico nosocomio romano mobilitarsi per promuovere un gesto del cuore. Un evento di cura collettiva ideato dal direttore generale Fabrizio d'Alba, con la collaborazione dell'associazione culturale "I Copimisti" per un ospedale e un ambiente di lavoro più accogliente. L'incontro ha visto la partecipazione dei dipendenti dell'Ospedale, ma anche di molti utenti e cittadini piacevolmente coinvolti nell'operazione green, finalizzata a riqualificare delle aree del Policlinico, una delle eccellenze italiane. "La partecipazione dei volontari, al fianco degli uomini e delle donne dell'ospedale, ha trasmesso un messaggio positivo per la cura solidale degli spazi comuni - ha dichiarato il direttore generale Fabrizio d' Alba, presente in prima linea con guanti e pettorina, insieme al direttore amministrativo Gioia Amadei e a Paola Cacciatori, medico della direzione sanitaria - e quello di oggi e' solo l' inizio di un percorso comune con i nostri operatori sanitari per un luogo di lavoro, un Policlinico Umberto I, sempre più somigliante a quello dei nostri desideri".

