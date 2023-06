Rieti, pensionato ruba 14 gratta e vinci: denunciato dai carabinieri

Giovedì 1 Giugno 2023, 11:14







RIETI - I Carabinieri della Stazione di Antrodoco hanno denunciato in stato libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un settantenne del luogo, per furto con destrezza.

Avuta la segnalazione, da parte dei titolari di un esercizio commerciale del luogo, dell’ammanco di 14 biglietti “gratta e vinci”, per un valore di 280 euro, i Carabinieri della Stazione di Antrodoco hanno immediatamente attivato un‘articolata indagine che ha permesso d’individuare, quale autore del furto, un insospettabile pensionato.

Una volta venuti a conoscenza del numero di matrice dei biglietti sottratti, i militari hanno ricostruito meticolosamente i movimenti dell’uomo, finalizzati alla riscossione dei “gratta e vinci” vincenti, in diverse attività commerciali della provincia, per un importo complessivo di 150 euro.