Furgone usato come "ariete" per svaligiare la ricevitoria: portati via “Gratta e vinci” e cambiamonete

Bande di ladri "specialisti" in azione nella notte a Guidonia Montecelio. In zona Bivio è stata messa a segno una "spaccata" ai danni della caffetteria-ricevitoria al civico 177 di via Tiburtina poco dopo la chiusura serale, sfondando l'inferriata con la tecnica del furgone-ariete per far man bassa di Gratta e vinci e cambiamonete: erano in quattro con volto coperto e l'ammontare del bottino è in via di quantificazione. Mentre nelle strade del quartiere residenziale di Marco Simone hanno colpito i predoni di pneumatici capaci di spogliare in tempi record tutte le ruote in un solo colpo. Ieri a mettere in guardia dai ladri smontatori è stata una residente che uscita di casa per andare al lavoro si è ritrovata davanti l'amara sorpresa: la sua Mercedes appoggiata su quattro blocchetti. Cosa è successo lo ha visto poi controllando le telecamere: «Alle 3.15 è l'avviso lanciato attraverso la community di quartiere -, agendo indisturbati, i ladri hanno sottratto le quattro ruote complete, tra l'altro appena sostituite e quindi nuove. Faremo la denuncia nella sede opportuna portando le foto, anche quella della vettura dei malviventi, ma bisogna fare attenzione perché "puntano" le macchine di interesse».

Nelle immagini si vedono chiaramente due uomini, che hanno avuto cura dio coprirsi il volto, concentrati sulle ruote per portare a segno il colpo velocemente.

Gli occhi elettronici hanno anche catturato il mezzo dei ladri in fuga. E non è l'unica segnalazione dalla stessa zona come confermano dall'associazione di zona: «Purtroppo ci sono stati comunicati altri casi analoghi. Bisogna stare in allerta e rivolgersi sempre alle sempre alle forze dell'ordine». Giusto qualche giorno prima le telecamere di altri residenti avevano immortalato altri movimenti sospetti, lanciando l'alert: «Attenzione, ladri in perlustrazione. Alle due di notte si sono visti due tipi vestiti di nero con guanti e cappello che sorvegliano dalla strada tutte le villette a schiera di via Spagna. Fanno gesti, indicano, scrutano all'interno. Sono a piedi». Così come, il 6 novembre scorso, un tentato furto rocambolesco in via Olanda: «Abbiamo sentito le urla del vicino e ci siamo affacciati, alle due di notte. Erano due uomini vestiti di nero con il passamontagna. Uno dei proprietari è riuscito a portare via lo zaino a uno dei ladri, ma l'altro che era in macchina ha tirato il secchio dell'indifferenza contenente il vetro consentendo al complice di riprendersi la tracolla. Sono fuggiti a tutta velocità».

Episodi che tante volte, in particolare quando si tratta di tentativi non andati in porto, non sfociano nemmeno in denunce ma che i residenti di scambiano sulle chat come una specie di "controllo di vicinato". Sulla "spaccata" di via Tiburtina sono in corso le indagini della polizia. Secondo una prima ricostruzione un furgone lanciato in retro marcia ha sfondato le inferriate. Una volta nel locale i predoni hanno arraffato oltre alla macchina cambiamonete anche gratta e vinci oltre a circa duecento euro in contanti che erano rimasti in cassa.