Fiumicino, strade piene di buche: il Comune abbassa il limite di velocità a 30 km all'ora, ecco dove

La pioggia, il degrado, i lavori continui hanno portato negli anni alcune strade del comune di Fiumicino a diventare “irreparabili” e l’Amministrazione per evitare incidenti più o meno gravi si è vista “costretta” ad abbassare il limite di velocità a 30 chilometri orari in attesa che vengano sanati i tratti ammalorati appena si renderanno disponibili le "risorse economiche".

L'elenco delle strade

Le strade interessate stabilite dall’ordinanza dirigenziale n. 20 del 11-03-2024 dell’ Area Lavori Pubblici e Manutenzione Urbana del Comune di Fiumicino sono:

Via dell’Olivetello

Via di Campo Salino

Via della Muratella (tratto da Via della Trigolana a Via G. Montanari)

Via Rospigliosi

Via S.

Carlo a Palidoro (tratto da Via Tre Denari a Via Serrenti)

“Questa Amministrazione comunale – si legge nell’ordinanza – ha in manutenzione un elenco di strade sulle quali viene disposta costantemente l’ordinaria manutenzione tramite appalti che provvedono alle necessità riscontrate con idonea sorveglianza; che su alcune di esse, la pavimentazione stradale risente della vetustà della stessa e dell’incremento di traffico veicolare degli ultimi anni; che pertanto gli interventi di manutenzione ordinaria non riescono a completare le necessità manutentive di alcuni tratti di strade che risultano sconnessi anche se ordinariamente vengono manutenuti, in quanto il conglomerato bituminoso costituente il tappeto d’usura e lo strato di collegamento sono danneggiati e la chiusura buche non riesce a mantenersi efficace; che in attesa dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria ed ai fini della pubblica incolumità, è necessaria la riduzione della velocità massima consentita su dette strade a 30 Km/h con apposizione di idonea segnaletica verticale abbinata al segnale di strada dissestata”. Un altro problema che l’amministrazione dovrà affrontare sarà il rifacimento del manto stradale di via Foce Micina che ogni giorno presenta nuove buche e voragini e che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini a causa del passaggio frequente dei camion impiegati nella costruzione del porto commerciale. Anche qui si aspetta l’apertura di una strada di cantiere all'altezza di via Coccia di Morto per alleviare la congestione del traffico su via Foce Micina.