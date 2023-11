Giovedì 16 Novembre 2023, 07:10

Quasi 600 nuovi medici prenderanno servizio nel Lazio a partire dal prossimo 1 dicembre: 359 fra asl e ospedali romani. Per le altre province, le assunzioni sono tutte nelle Asl: 71 a Latina, 14 a Frosinone, 26 a Viterbo e 115 a Rieti. Grande soddisfazione viene espressa dal presidente della Regione, Francesco Rocca: «Sono orgoglioso del rafforzamento di professionisti sanitari sia a Roma sia nelle province del Lazio, con un'attenzione rivolta ai territori dell'entroterra, a partire dalle 115 assunzioni per l'Asl Rieti».

I 585 neo assunti impegneranno risorse annue totali per 25 milioni e 500mila euro l'anno. «Il capitale umano è tornato al centro della Regione Lazio», dice ancora Rocca che aggiunge: «Abbiamo consolidato una spesa in aumento di 100 milioni di euro nel 2023 rispetto all'anno precedente per il comparto della sanità. Non ci fermeremo alle 600 assunzioni per i presidi ospedalieri ratificate in queste ore, che si aggiungono ai 2178 contratti a tempo indeterminato in più rispetto al 2022».Nel dettaglio, si tratta di 193 nuove assunzioni vere e proprie che giungono al termine dei bandi indetti dalla stessa Giunta Rocca. Questi 193 sono: 160 medici, 3 ostetriche, 8 tecnici di laboratorio, 17 tecnici di radiologia, 2 psicologi, un fisico, un collaboratore amministrativo e un amministrativo). A questi, si aggiungono altri 323 medici che passano a tempo indeterminato: 63 medici, 49 infermieri, 172 operatori sociosanitari, 2 ostetriche, 14 tecnici di laboratorio, 16 tecnici di radiologia, uno psicologo, un farmacista, un fisico, un tecnico della prevenzione, un fisioterapista, un dirigente amministrativo e un collaboratore amministrativo. Poi, altri 68 contratti sono a tempo determinato: 33 medici, 5 infermieri, 22 operatori sociosanitari, 3 tecnici di laboratorio, due perfusionisti, due dirigenti amministrativi e un collaboratore amministrativo. Rocca rilancia: «Nelle prossime settimane aumenteremo il personale tecnico-amministrativo per gli ospedali e a sostegno dell'assistenza territoriale. Si tratta di una svolta sanitaria globale anche sulle risorse umane, che ha interessato innanzitutto i medici d'Emergenza e Urgenza, ai quali abbiamo riconosciuto le prestazioni aggiuntive per il servizio prestato nei pronto soccorso: fino a mille euro in più per 150 ore, comprensive di 5 turni notturni e/o festivi».Riguardo l'aumento del personale tecnico amministrativo, dalla Regione fanno sapere che nei prossimi giorni verranno valutati ulteriori rafforzamenti nei presidi ospedalieri insieme all'incremento di assunzioni di personale dedicato all'assistenza territoriale. Fra i 359 medici assunti a Roma, spiccano i 99 all'Umberto I, i 40 al San Giovanni, i 37 allo Spallanzani, 36 al Sant'Andrea e 35 al San Camillo Forlanini.