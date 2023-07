Martedì 4 Luglio 2023, 06:52 - Ultimo aggiornamento: 06:53

Centocinquanta euro, erogabili una sola volta: questo è il "bonus energia" che il Comune erogherà in favore dei nuclei familiari per contribuire a far fronte al caro bollette dei mesi scorsi.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune l'avviso pubblico per i cittadini con le indicazioni su chi possa richiedere il bonus e come presentare la domanda.

Hanno titolo per richiedere il bonus tutti i cittadini iscritti all'anagrafe del Comune, che abbiano un contratto di utenza per la fornitura di energia elettrica a loro intestato per l'abitazione di residenza che sia a Roma o in uno dei comuni del Lazio alla data del 25 novembre 2022. Infine, occorre la certificazione del reddito Isee il cui valore deve essere compreso entro i 25mila euro annui.Da ieri fino alla mezzanotte del prossimo 24 luglio c'è tempo per presentare la domanda.«Ringrazio per il lavoro svolto finora la direzione del dipartimento Politiche Sociali e la direzione del dipartimento Trasformazione Digitale che si sono assunte la responsabilità di creare da zero una piattaforma e di gestire la procedura di raccolta domande centralmente, pur nella carenza di personale - afferma l'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari - Per far fronte alla seconda fase di erogazione del contributo, accogliendo le richieste e le preoccupazioni dei direttori dei Municipi, abbiamo individuato anche risorse del Dipartimento per garantire un fondo aggiuntivo per il lavoro straordinario eventuale che dovranno sostenere i Municipi in pieno periodo estivo, con gli uffici già sotto organico».Per informazioni e chiarimenti sull'Avviso si può anche contattare il servizio "Chiama Roma 060606", gli Uffici relazioni con il pubblico dei Municipi o del Dipartimento Politiche Sociali e Salute.Sarà possibile presentare la domanda di contributo solamente online. Per compilarla i cittadini dovranno entrare sul sito del comune utilizzando lo Spid o la Carta di Identità elettronica (Cie) o la Carta nazionale servizi (Cns) tenendo a portata di mano il proprio codice Iban sul quale il Comune verserà poi i 150 euro e una copia della bolletta della luce del periodo relativo al 25 novembre 2022. Per ottenere il bonus, è importante che la fornitura di luce sia per uso domestico residenti.Il contributo - che rientra fra le disposizioni del "Fondo regionale per il rincaro energia" della Regione Lazio - è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia.In caso di errore nella compilazione della domanda, il richiedente può annullare dalla propria area riservata l'istanza già inoltrata e presentarne una nuova contenente le informazioni corrette.Nell'area riservata è possibile consultare lo stato di avanzamento della pratica che ha tre possibili esiti. Il primo, domanda ammessa. Il secondo, domanda respinta: in questo caso, il richiedente non dispone dei requisiti previsti dal bando e non ha diritto al contributo. Il terzo è la "domanda sospesa": si tratta di domande che necessitano di ulteriore verifica. L'utente riceve un messaggio e ha 15 giorni di tempo per rispondere tramite la piattaforma.L'erogazione dell'aiuto economico avviene fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Tre i criteri nella formazione della graduatoria: prima, in ordine crescente di reddito, chi non ha ricevuto contributi con il Decreto Aiuti Bis, poi chi ne ha beneficiato e, infine, la data di presentazione della domanda.