Bomba d'acqua a Roma, domani grandinate e forte vento: allerta gialla in tutto il Lazio

Allerta meteo gialla per vento e grandinate nella regione Lazio. L'Agenzia Regionale di Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità per la giornata di domani (sabato 5 agosto, ndr). Il ciclone Circe investirà dunque anche il Centro Italia.

Maltempo nel Lazio: cosa dicono le previsioni

Si prevedono sul Lazio: precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Oggi pomeriggio a Roma c'è stato un assaggio di maltempo: le temperature sono crollate e c'è stato un forte acquazzone che ha prodotto diversi disagi. La bomba d'acqua (fenomeno sempre più frequente che consiste in una pioggia breve ma molto intensa) si è abbattuta lasciando in strada detriti come i rami spezzati degli alberi colpiti dalla violenza del nubigrafio.