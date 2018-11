Ariccia, alberi a rischio crolli: chiusa l'Appia al confine con Genzano

le polemic he , 107 alberi ritenuti poco sicuri da un’équipe di botanici e agronomi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il vento ora si aspettano pioggia e temporali. Oggi e domani allerta meteo (arancione, moderata criticità) per 36 ore, da domani mattina anche per i Comuni dei Castelli che hanno appena ripristinato la viabilità dopo la caduta di numerosi alberi sulle carreggiate. Rimangono ancora alberi pericolanti e grossi rami a rischio caduta. La criticità maggiore si registra sulla via Appia, in località Galloro ad Ariccia, al confine con Genzano, chiusa al transito con un’ordinanza del dirigente della polizia locale di Ariccia, da ieri pomeriggio in entrambi i sensi di marcia per la pericolosità di alcuni grossi pini e del costone già franato in parte sulla strada.La chiusura del tratto della via consolare avrà ripercussioni anche sul traffico tra Velletri e Genzano, da giorni convogliato sulla consolare, dopo lo scoppio per una fuga di gas, avvenuto in una palazzina di piazza Buttaroni, a Genzano. Dal 13 ottobre scorso infatti diverse strade del centro: via Battisti, via Nazario Sauro, via Ronconi, via Moscato e Salita dei Merli, oltre piazza Buttaroni, sono state chiuse, bloccando di fatto tutto il centro di Genzano. Ora l’interruzione tra Genzano e Ariccia della via Appia provocherà nuovi disagi agli automobilisti che, a seconda della direzione di marcia, saranno dirottati o sulla tangenziale di Genzano o verso il palaghiaccio di Ariccia, la zona di Monte Gentile.Sempre a Genzano in via Achille Grandi è presente una grossa voragine transennata e in via dell’Aspro ci sono ancora rami pericolanti. Strade chiuse anche per salire sul Tuscolo, fatta eccezione per i residenti, sia da Monte Porzio Catone che da Grottaferrata. Un disagio per gli automobilisti che utilizzano le strade del Tuscolo per evitare il traffico nei centri dei Comuni castellani. La decisione di vietare l’accesso all’area naturalistica ed archeologica è stata presa dai tecnici dell’Area metropolitana per completare la messa in sicurezza delle strade e della vegetazione sulla collina.Anche a Marino disagi a Cava dei Selci per la chiusura di via De Nicola, in attesa della rimozione con una grossa gru, di un albero caduto sulla strada mentre a Velletri, nel cimitero comunale è stato rimosso dalla protezione civile un grosso pino abbattutosi su alcuni loculi, rimasti danneggiati. La zona vecchia del cimitero rimane comunque transennata per la presenza del tronco tagliato. A Grottaferrata, dove il vento ha buttato a terra alberi in viale Kennedy e via della Pedica, il bilancio avrebbe potuto essere peggiore, se l’estate scorsa non fossero stati tagliati dal Comune, tra