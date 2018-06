Vandali a Villa Pamphili: distrutte otto fontanelle restaurate 15 giorni fa

Otto fontanelle, appena ripristinate, sono state vandalizzate in Villa Doria Pamphilj. Sono stati danneggiati i pulsanti dei rubinetti, staccato e distrutto invece un abbeveratoio in marmo. Le fontanelle erano state da poco ripristinate. I lavori, effettuati da una ditta che stava intervenendo all'interno del parco per conto di Acea Ato 2, erano terminati solo 15 giorni fa.







A denunciare l'accaduto il tavolo di coordinamento del parco di Villa Doria Pamphilj presieduto da Marco Andrea Doria. Il tavolo, istituito lo scorso febbraio, ha il compito di riunire le diverse esperienze e professionalità, interne ed esterne all'Amministrazione Capitolina, competenti nel controllo, nella gestione e nella manutenzione dell'intera area. Sull'episodio è stata presentata una denuncia in Procura dal gruppo XII della Polizia locale di Roma Capitale.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:48



