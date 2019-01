Guasto in cantina, ettolitri di vino finiscono nel fiume: strage di pesci

TREVISO - Un fiumiciattolo che corre vicino ad una cantina, in via Chiesa, a Fontanelle, è stato invaso da ettolitri di vino, questa mattina 22 gennaio. A causare l'importante fuoruscita del vino, in cantina, è stata la rottura improvvisa di una valvola. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul fiumiciattolo lo sversamento ha causato una diffusa moria di pesci e la formazione di vaste superfici con schiuma bianca, arginate tramite aspirazione.



Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio, 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA