Roma, vasca di amianto abbandonata in strada: intervengono i volontari

Raccolta fai-da te per difendersi dall'amianto. Così ha fatto Leo Marrani, presidente dell'associazione “ Pics gruppo di Protezione civile Roma ”. Ha raccolto una vasca d'amianto abbandonata (serviva per accumulare l'acqua nei sottotetti) da due mesi fa in via Sestio Calvino 219, zona Tuscolana, vicino a una scuola dove ogni giorno passano centinaia di bambini, e l'ha portato all'isola ecologica sulla Togliatti.



Un pericolo che in realtà avevano segnalato con telefonate e mail anche i comitati di quartiere, ma inutilmente. «Così ho comprato un nastro adesivo particolare, ho imballato il cassonetto per metterlo in sicurezza - racconta Marrani - e l'ho portato nell'isola ecologica di via Palmiro Togliatti, mettendolo in un angolo. Poi ho spiegato ai responsabili dell'Ama di cosa si trattava. Solo così ora i bambini non passeranno più accanto alla scatola di amianto ».

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:45



