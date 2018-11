Pregiudicati e in attesa del carcere ma ancora in circolazione: arrestati due romani

Romani, erano destinatari di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello, ma erano ancora in circolazione, nell'hinterland della Capitale. Durante i controlli del weekend, i carabinieri delle stazioni di Gerano e Bellegra, hanno individuato e arrestato due pregiudicati italiani, originari della capitale ma residenti nel comune geranese, a seguito della definitiva condanna per reati inerenti gli stupefacenti, commessi nel 2001. I due dovranno ora espiare, rispettivamente, la pena di nove anni e sei mesi e sei anni e due mesi di reclusione e sono stati pertanto tradotti presso la casa di reclusione di Rebibbia in Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA