Roma, torna "Corro per Vale" la maratonina di Montesacro

Domenica 30 settembre, con partenza alle ore 10 dalla Palestra "Valentina Col" ex Gil di viale Adriatico, si volgerà la quarta edizione di "Corro per Vale", la maratonina che attraversa le vie di Montesacro in ricordo di Valentina Col, la pallavolista della Giro Volley, che venne stroncata da un’embolia polmonare al quinto giorno di ricovero all’ospedale di Orbetello, il 25 agosto del 2013. La manifestazione sportiva avrà due percorsi di 4 e 8 chilometri. La registrazione avverà in loco (ore 9). Il costo dell'iscrizione, di 5 euro, con maglietta, verrà utilizzato per organizzare altre iniziative per ricordare Valentina. In questi anni i progetti sono stati sostenuti dall’ASD Vale10, l'associazione sportiva nata in memoria di Valentina Col.



Mercoledì 19 Settembre 2018



