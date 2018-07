Usura a Roma, regali per la talpa al ministero: orologi e prosciutti per far scarcerare la sorella del boss

di Adelaide Pierucci

I soldi accumulati con il giro usuraio venivano reinvestiti non solo nell'apertura di cliniche per anziani ma all'occorrenza anche per comprare i favori di funzionari statali, in un caso con orologi di marca, pacchi di prosciutto e mozzarella, la promessa di un gommone. Si è sdoppiata l'inchiesta sulla famiglia di Mario Licenziato, il napoletano trapiantato a San Cesareo ritenuto vicino ai Casamonica e in affari con Pasquale Zaza, nipote di Michele O Pazz, ai vertici della Nuova Famiglia della Camorra, appena arrestato dal...