Uccisa dal bus a Roma: «Semaforo verde per tutti»

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il verde potrebbe essere scattato nello stesso momento, facendo incrociare auto e pedoni. Non solo la velocità eccessiva in pieno centro e la difficoltà di effettuare manovre di emergenza, contestate all'autista del bus, potrebbe essere stata anche un'anomalia del semaforo a causare l'incidente costato la vita a Caterina Pangrazi, l'universitaria di 22 anni, travolta da un pullman turistico mentre, sulle strisce, in corso Vittorio Emanuele. Il pm Gennaro Varone, che ha indagato il conducente del bus, Francesco P.,...