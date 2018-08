Roma, cerca di prelevare soldi alla Posta con documenti contraffatti

Cercava di prelevare soldi alle Poste con una carta d'identità contraffata. Arrestato un 62enne originario di Torino, ma da tempo residente a Roma, con precedenti, trovato all'interno dell'ufficio postale che ha sede nell'area del Santuario della «Madonna del Divino Amore» in possesso di una carta d'identità contraffatta. L'uomo si era recato presso l'ufficio postale per tentare di prelevare una importante somma in denaro contante da un conto corrente aperto presso la filiale, ma i dipendenti, insospettiti dal suo comportamento, hanno contattato i carabinieri. I militari, al termine di una rapida attività d'indagine, hanno appurato che l'uomo stava tentando di effettuare il prelievo con una carta d'identità contraffatta, infatti il documento, su cui era stata apposta la foto del fermato, riportava le generalità di un'altra persona risultata poi inesistente. L' arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

Mercoledì 29 Agosto 2018



