Roma, aveva trasformato la casa in mini-market dello spaccio: arrestato 36enne

Aveva trasformato la casa in un mini-market dello spaccio. Un business che fruttava al 36enne di Cerveteri arrestato durante un controllo dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia.



A finire in manette, è stato un 36enne del posto con precedenti, sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Cerveteri mentre si aggirava, in atteggiamento sospetto, lungo le vie del centro. Il giovane, durante il controllo, è stato trovato in possesso di 5 grammi di hashish.



I successivi approfondimenti svolti nella sua abitazione hanno consentito di scoprire un «minimarket» dello spaccio: i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5,4 grammi di cocaina, 110 grammi di marijuana, sostanza da taglio, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti, il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari.

