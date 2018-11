Roma, incidente sulla Flaminia: code e caos

Traffico in tilt e cose sulle strade. Luce Verde Roma segnala rallentamenti alla circolazione stradale sulle principali arterie in entrata. Rallentamenti anche sulla Togliatti, viadotto della Magliana, Casal del Marmo, Ostiense, Pineta Sacchetti. Disagi saranno provocati dalla manifestazione degli studenti con corteo da Piramide al ministero dell'Istruzione in viale Trastevere attraverso via Marmorata a ponte Sublicio.

Code sulla strada regionale Flaminia tra Quarticciolo e Prima Porta verso Roma, a causa di un incidente. Rallentamenti anche nel senso di marcia opposto a causa dei curiosi che rallentano per osservare quanto accaduto, fa asapere Astral Infomobilità