Tivoli, picchiava e maltrattava la madre: arrestato ventenne

Picchiava e maltrattava la madre. Per questo un ventenne di Tivoli è stato arrestato dalla polizia. Intervenuti poco prima a casa del giovane per una segnalazione di lite, i poliziotti hanno accertato che il ragazzo stava ancora inveendo contro la donna. La vittima ha raccontato che già da qualche mese il figlio aveva assunto nei suoi confronti dei comportamenti aggressivi con insulti e minacce. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose. © RIPRODUZIONE RISERVATA