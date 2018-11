Roma, prende a testate un passante a Mentana per prendergli soldi e cellulare: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato un italiano 36enne, del posto e già noto alle forze dell’ordine, per rapina aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile all’abuso di alcolici, ha prima aggredito con una testata al volto, in via Matteotti, un 28enne cittadino romeno, e poi sotto la minaccia di un coltello gli ha sottratto il cellulare e la somma di 200, per allontanarsi subito dopo. I militari, grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima, che nel frattempo si era recato alla caserma di via Moscatelli, hanno immediatamente rintracciato il malfattore presso la sua abitazione. Qui, dopo una breve trattativa con l’uomo, che minacciava di fare uso del coltello anche nei confronti degli operanti, riuscivano ad entrare nell’appartamento, e a ritrovare sia il cellulare che il coltello. Il telefonino veniva, invece, restituito alla vittima dell’aggressione, trasportata all’ospedale di Monterotondo, dove gli sono state riscontrate contusioni facciali, giudicate guaribili in 5 giorni. Mentre il rapinatore è stato arrestato e portato a Rebibbia. Nell’ambito di predisposti servizi di controllo del territorio, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Monterotondo hanno tratto in arresto un 40enne, noto pregiudicato di Fonte Nuova, già sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, in quanto a seguito di accertamenti veniva riscontrato che lo stesso era uscito fuori dal comune di residenza, dove ha l’obbligo di dimorare. Il sorvegliato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida, come disposto dall’autorità giudiziaria di Tivoli.