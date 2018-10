Roma, tenta di incassare buoni postali con documenti falsi: arrestata

Una donna di 49 anni che stava tentando di incassare undici buoni fruttiferi in un ufficio ufficio postale con documenti falsi, è stata arrestata dalla polizia. A chiamare gli agenti, il direttore dell'ufficio postale di Via Marcotti 45, a Pietralata, insospettito dall'atteggiamento della truffatrice. Questa è stata colta in fragranza. Aveva un carta d'identità contraffatta, valide per l'espatrio che ne riportava le generalità, con il quale aveva aperto un conto bancoposta pochi giorni prima. La donna, in attesa del processo per direttissima è stata portata in commissariato. © RIPRODUZIONE RISERVATA