Stadio della Roma, Verdone: «C'è sempre qualcosa che ci blocca»

«Siamo tutti quanti un pò tristi perché non ne possiamo più, perché succede sempre qualcosa che ci blocca: Roma è una città complicata». Lo ha detto il regista, e tifoso giallorosso, Carlo Verdone, parlando a Prato dell'inchiesta sulla costruzione dello stadio della Roma.



«Speriamo ed auguriamoci - ha aggiunto Verdone - che questa vicenda sia meno grave di quel che appare, Che non si fermi il progetto e che possa andare avanti in altri modi. Capisco anche la reazione del presidente Pallotta».

Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:51



