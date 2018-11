Roma, il caffè Settembrini moroso da 7 mesi: venerdì scatta lo sfratto esecutivo

Non pagano l’affitto da sette mesi. E anche i lavoratori lamentano ritardi nei pagamenti degli stipendi e dei fornitori. Per lo storico caffè Settembrini, ritrovo di avvocati, artisti e intellettuali in Prati, venerdì 30 novembre dovrebbe scattare lo sfratto esecutivo per «morosità». Il titolare delle mura, il capitano della Roma Daniele De Rossi, si è rivolto al giudice.



«Forse troveranno un'escamotage per rimanere aperti - si sfoga una dipendente del locale - ma non si può approfittare dello stipendio dei lavoratori o dei fornitori per andare avanti. Non posono permettersi di pagare il locale, allora è giusto che se ne vadano».



Intanto sui canali ufficiali del locale non si trova menzione della notizia. Il caffè risulta regolarmente aperto con tante attività in programma: domani alle 19 ad esempio c'è l'esibizione di una band di musicisti. Ultimo aggiornamento: 12:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA