Roma, droga nascosta in cassette elettriche: sequestri a San Basilio

La droga nascosta in una cassettina elettrica di un condominio a San Basilio. Gli agenti del commissariato, con la collaborazione delle unità cinofile della questura di Roma, hanno sequestrato 234 dosi di cocaina per un peso di 281 grammi; 3 dosi di marijuana del peso di 4 grammi e due bilancini di precisione, che erano occultati in via Montegiorgio.

I poliziotti, ispezionando poi i locali condominiali in via Filottrano, hanno rinvenuto, su segnalazione del cane antidroga «Wumm», 5 panetti di hashish del peso complessivo lordo di 500 grammi, nascosti all'interno di una cassettina elettrica in metallo chiusa ubicata nell'androne dello stabile. Successivamente dopo la perquisizione in un appartamento in via Filottrano, in un vano abusivo ricavato nel sottoscala, protetto da una porta in ferro, la cui chiave veniva trovata agganciata sotto il passamano della ringhiera delle scala con magnete applicato, sono stati rinvenuti e sequestrati 233 grammi di cocaina contenuti in un barattolo in plastica, ulteriori 5 dosi di cocaina del peso complessivo di 5 grammi nonchè un proiettile calibro 7,65.

