Roma, il cane Higgs fiuta la droga davanti scuola: sedicenne segnalato alla Prefettura

Più controlli davanti alle scuole contro la diffusione della droga. Era stato annunciato e così è stato fatto. L'altro giorno durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti presso gli istituti scolastici, grazie al fiuto del cane poliziotto “Higgs”, gli agenti del commissariato Vescovio , hanno individuato uno studente 16enne che stava per fare ingresso a scuola.

Controllato, è stato trovato in possesso di una “canna di marijuana” pronta per essere fumata e nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette. Al termine degli accertamenti il giovane è stato segnalato alla Prefettura per l’illecita detenzione dello stupefacente che è stato sequestrato.

