Un romeno di 49 anni è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di ieri in mare davanti alla costa di Maccarese, a Fiumicino, sul litorale a nord di Roma. L'uomo era andato a fare un bagno: probabilmente il decesso è stato provocato da un un malore in acqua ma sarà l'autopsia a chiarire le cause. Sul posto sono intervenuti il 118 e i

carabinieri.

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA