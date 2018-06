Roma, tre persone arrestate per droga alla Romanina

Doppia operazione antidroga nel quartiere Romanina da parte della polizia. I primi, in ordine cronologico, a finire in manette padre e figlio; gli investigatori del commissariato di zona, diretto da Laura Petroni, alle prime luci dell’alba, insieme ad una unità cinofila antidroga, hanno perquisito l’abitazione dove il più giovane era agli arresti domiciliari proprio per reati inerenti gli stupefacenti. In varie parti dell’appartamento sono stati sequestrati complessivamente 175 grammi di hashish e 24 di marijuana. Entrambi gli uomini sono stati arrestati e posti a disposizione della magistratura. Solo poche ore dopo, gli stessi agenti, hanno fatto un controllo in una palazzina dell’Anagnina ed il fiuto di Wumm ha permesso di trovare una busta con circa 50 grammi di cocaina nascosta in una delle cantine. I poliziotti hanno rintracciato ed arrestato un 45enne nella cui abitazione sono stati trovati anche più di 3 mila euro in contanti.

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:48



