Roma, alla Balduina torna la paura, si apre nuova voragine: chiusa via Pereira

Una voragine sotto l'asfalto è stata trovata nella serata di ieri dai vigili del fuoco in via Rodriguez Pereira, tra il civico 14 e il civico 16, alla Balduina, nello stesso quartiere in cui a febbraio è crollato un tratto di strada adiacente a un cantiere edile inghiottendo delle auto in sosta.



E sempre nella giornata di ieri è stata chiusa una parte di via Isacco Newton, in zona Portuense, per una maxi voragine sotterranea. Restano sotto osservazione anche all'Appio le voragini o le strade chiuse per rischio crollo dell'asfalto.



