Roma, per i turisti fontane come piscine: scempio da Barberini al Gianicolo

di Laura Larcan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Notte da vandali accaldati che scambiano una fontana secolare come quella del Tritone per una piscina - con buona pace del Bernini - e si tuffano in acqua. Non hanno resistito, il caldo si fa sentire anche al chiaro di luna, la piazza non è presidiata, nessuno che controlla, et voilà, scatta il tuffo. Nessuno scrupolo, solo baldoria selvaggia da turisti senza scrupoli. Lo spettacolo impietoso è andato in scena la scorsa notte (tutto filmato da un testimone). Erano da poco passate le 2 a piazza Barberini. Otto giovani stranieri, tra cui tre ragazze, scherzano e ridono vicino alla fontana. Scavalcare il bordo della vasca è un attimo. Che ci vuole. Nessuno li ferma, nessuno li multa. La pena sarebbe stata di 450 euro a persona. Ma la passano liscia. Entrano con tutte le scarpe. Prima una ragazza, con una sfacciataggine da Dolce Vita dei balordi.