Tufello, incendio alla Palestra Valerio Verbano: «E' un attentato»

Attentato incendiario alla Palestra Popolare Valerio Verbano, al Tufello. La denuncia arriva dalla pagina Facebook dell'associazione: «Ieri notte intorno alle 23.40 circa un incendio è divampato nei locali esterni della Palestra Popolare Valerio Verbano in via delle Isole Cursolane al Tufello. L'incendio è stata spento dai vigili del fuoco intorno alla mezzanotte; alla fine i danni hanno riguardato esclusivamente la parte esterna e l'area tecnica costituita dal boiler per l'acqua calda e il relativo impianto idraulico». «Già dalle prime indagini della polizia scientifica è emerso con chiarezza che si tratta di un incendio doloso poichè le fiamme sono state innescate in più punti e con materiale comburente; fortunatamente non ci sono danni alla struttura e neanche ai locali interni della palestra e questo ci permetterà in tempi brevi di riprendere le nostre attività - dicono i gestori - La Palestra Popolare Valerio Verbano, che quest'anno compie dieci anni, è un luogo di sport e cultura attraversata ogni giorno da centinai di persone, molte delle quali bambine e bambini. È un punto nevralgico del quartiere e della comunità, un luogo riqualificato dal basso in memoria di un ragazzo del nostro quartiere e che ogni giorno attraverso la pratica sportiva costruisce quei valori di solidarietà sociale e riscatto così fondamentali in questi tempi di crisi e paura».



Nel lungo post, si sottolinea ancora:

Questo non è un attacco ad un luogo ma ad una comunità di cui questo luogo è un simbolo. Hanno provato a farci male, di notte e in maniera vigliacca, ma non ci sono riusciti: in queste ore siamo a lavoro per riaprire subito per riprendere le attività e chiediamo a tutti e tutte di sostenere questo sforzo. La risposta più importante è questa. La nostra è una storia resistente e partigiana. Saremo fedeli alla nostra storia. Oggi e forse domani le lezioni sono sospese per il ripristino della struttura, ma riprenderemo meglio di prima».

Ultimo aggiornamento: 15:25

