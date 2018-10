Roma, cercano di incassare un assegno rubato alle Poste: 4 arresti

Documenti d'identità falsi, utilizzati per truffare le poste e incassare un assegno di 700 euro, poi risultato rubato. Ma gli impiegati allo sportello si sono accorti subito dell'inganno. Quattro napoletani, di età compresa tra i 21 e i 49 anni, sono stati arrestati ieri pomeriggio dai carabinieri di Ciampino.



Si erano presentati all'ufficio postale di Ciampino, convinti di farla franca, ma non avevano fatto i conti con la promtezza degli impiegati che chiamato i carabinieri insospettiti proprio dall'autenticità dei documenti presentati. Alla vista delle forze dell'ordine, il quattro hanno provato a fuggire, ma è stato bloccato. Dovranno, rispondere di possesso di documenti contraffatti, sostituzione di persona, ricettazione e fuga aggravata. I malviventi, in attesa del processo, si trovano rinchiusi nel carcere di Velletri.





