Roma, tassa di soggiorno mai versata, nei guai 10 albergatori

di Adelaide Pierucci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La tassa di soggiorno pagate dai turisti andava a finire nelle casse degli albergatori e non in quelle del Campidoglio. Controlli fiscali casuali della guardia di finanza hanno rivelato la strana abitudine di un manipolo di albergatori di trattenere il contributo turistico causando un danno all'erario comunale per centinaia di migliaia di euro all'anno. L'accusa: peculato. Nel mirino della magistratura una decina di indagati, tutti amministratori di strutture in centro. Tra i primi a rischiare di finire a processo con l'accusa...