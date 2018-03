Roma, svastica su statua caduti resistenza: indagini in corso

Imbrattato con una svastica il basamento del monumento in memoria delle vittime del rastrellamento nazista al Quadraro, quartiere simbolo della Resistenza a Roma. Dopo la scoperta, oggi, sono intervenuti sul posto i poliziotti del commissariato Tuscolano, la polizia scientifica per i rilievi e la polizia locale di Roma Capitale. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili del gesto. Dura la reazione del Partito Democratico di Roma che ha commentato: «Questa notte il monumento in memoria del rastrellamento nazista del Quadraro è stato imbrattato con una svastica da ignoti che se la sono presa anche con gli alberi del Parco Monti del Grano». I dem hanno divulgato una foto di una svastica che campeggia anche sul tronco di un albero.



«Gesto tanto più grave poiché si colloca tra l'anniversario della strage delle Fosse Ardeatine e il 17 aprile, anniversario del rastrellamento del Quadraro - hanno aggiunto -. Esprimiamo ferma condanna nei confronti degli autori di questo gesto e piena solidarietà alle famiglie delle vittime di quella terribile pagina della nostra storia cittadina». «Agli autori dell'inqualificabile gesto, indegni di far parte della comunità democratica italiana, rispondiamo che il Partito Democratico sarà sempre vigile nella difesa dei valori dell'antifascismo e della Resistenza su cui si fonda la Repubblica Italiana», ha spiegato ancora il Partito Democratico della Capitale.



«Al Quadraro gesto orribile offende memoria della città. Sacrificio per democrazia e libertà non si può cancellare. Roma resta orgogliosamente antifascista». Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi commenta la svastica apparsa sul monumento in memoria del rastrellamento nazista del Quadraro.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 14:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA