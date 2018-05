Roma, le sorelle rom arse vive: il rogo una vendetta per un traffico d’oro

Arrestato dalla polizia l'autore dell'agguato in una pizzeria di Ostia, avvenuto il 23 novembre 2017, in cui furono esplosi colpi d'arma da fuoco che ferirono due uomini, tra cui il...

«Un gioco, per me era solamente un gioco». E. G., 23 anni, è confusa. Prima nega alla polizia di averla scritta lei quella frase in arancione sul petto di Giuseppe De Vito...