Roma, senegalese tenta di stuprare una 40enne nell'androne di un palazzo: messo in fuga dagli inquilini

Tentato stuprro in via Batteria Nomentana a Roma. Un immigrato ha trascinato una donna con la forza nell' androne di un palazzo di via Batteria Nomentana, una perpendicolare di via Nomentana che porta alla tangenziale Est e l'ha molestata. È accaduto stamattina intorno alle 9.30. A mettere in salvo la vittima, un'italiana di 40 anni, i condomini del palazzo che attirati dalle sua urla hanno messo in fuga l'uomo, poi bloccato e arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo è un senegalese di 20 anni.

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA