San Lorenzo, provano a vendere droga a due carabinieri in borghese: pusher arrestati

Tre arresti per droga in piazza dell'Immacolata nel giro di pochissimo tempo. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo con i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, hanno fermato i pusher in due distinte operazioni. Il primo a finire in manette è un cittadino nigeriano di 21 anni, notato mentre si avvicinava ad un gruppo di giovani: controllato dai militari è stato trovato in possesso di 3 dosi di marijuana. Poco più tardi, una pattuglia di militari, in servizio in abiti civili, è stata avvicinata da due pusher sprovveduti che, nel tentativo di vendergli 2 dosi di hashish, sono stati bloccati ed ammanettati. I due, entrambi 37enni e di origini nordafricane, perquisiti sul posto sono stati trovati in possesso di diverse dosi hashish e denaro contante. Tutti gli arrestati, sono stati accompagnati in caserma e trattenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo. Tutti gli acquirenti fermati, sono stai identificati e segnalati alla competente Autorità come abituali consumatori di droghe.



I militari di Piazza Dante hanno effettuato anche alcuni controlli antidroga nei quartieri Pigneto ed Esquilino. In via l’Aquila, al Pigneto, i Carabinieri hanno sorpreso un cittadino del Gambia di 24 anni, mentre stava cercando di cedere, ad un giovane romano, una dose di marijuana. A seguito della perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 4 dosi di marijuana e 2 di cocaina, e 30 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. Nei giardinetti di Piazza Vittorio, all’Esquilino, i Carabinieri hanno pizzicato un altro cittadino del Gambia di 22 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, subito dopo aver intascato 10 euro, in cambio di una bustina di cellophane contenente marijuana, rinvenuta nelle mani di uno studente universitario. Successivamente due cittadini nigeriani, di 30 e 24 anni, sono stati bloccati dai militari mentre cedevano dosi di hashish a dei connazionali.

