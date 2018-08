Maxi-rissa tra bande a Roma, feriti due poliziotti: arrestati cinque stranieri

di Marco De Risi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una maxi-rissa tra bande di sudamericani. Qualcuno è entrato in un bar e ha preso sedie e sgabelli per scagliarli contro i rivali. È accaduto ieri mattina, intorno alle sette, su un tratto di via dell'Acqua Bullicante a Torpignattara. Una violenta zuffa che ha impaurito i residenti. Oltre venti persone hanno occupato i marciapiedi di un tratto di strada non molto lontano dall'ospedale per darsele di santa ragione. Sono dovute intervenire numerose volanti. Ma non è stato comunque facile per i poliziotti fermare le...