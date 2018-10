Roma, riapre sportello anagrafico via Riano del Municipio XV

Riapre probabilmente domani, mercoledì 10 ottobre, lo sportello anagrafico di Via Riano 17 (zona Ponte Milvio). La struttura del Municipio XV - che dal 2 ottobre scorso è stata chiusa per interventi manutentivi, finalizzati a garantire una più adeguata permanenza nei locali di cittadini e dipendenti - osserverà il seguente orario: lunedì - mercoledì - venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, martedì - giovedì, dalle 8.30 alle 17, con ultimo appuntamento 30 minuti prima della chiusura.



Tante le proteste dei cittadini in questi giorni, non solo per la chiusura, quanto per il ritardo con cui sono stati avvisati dello spostamento degli appuntamenti prenotati nell'ufficio di via Enrico Bassano, a La Storta. L'avviso che annunciava la chiusura è infatti arrivato giorni dopo la chiusura dell'ufficio di via Riano, senza peraltro specificare se la chiusura sarebbe stata temporanea o meno (lasciando quindi nell'incertezza i cittadini che avevano appuntamenti fissati nei giorni successivi): chi ha un appuntamento per domani mattina come fa a sapere dove deve recarsi (via Riano o via Bassano, ben oltre il Raccordo, 15 km di distanza)? Questi comunque i servizi erogati: carte d'identità elettroniche Agenda CIE (su prenotazione), certificazioni anagrafiche TuPassi (su prenotazione) e rilascio/sostituzione tessere elettorali.

