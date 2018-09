Roma, finto postino rapina farmacie: inseguito e arrestato tra gli applausi della folla

di Alessia Marani

Si fingeva postino per rapinare le farmacie. Aveva escogitato un sistema quasi infallibile per non destare sospetti tra i clienti e dirigersi a colpo sicuro verso i titolari delle rivendite: prima, martedì mattina, ha rubato un motorino delle Poste italiane, con tanto di pettorina catarifrangente e casco ufficiale, poi è passato all’azione. Subito, nella stessa giornata, ha fatto irruzione nella farmacia di piazza Sempione.LEGGI ANCHEAlle 13.20, l’uomo, 42 anni, romano, scarcerato da appena una manciata di giorni, invece di consegnare la posta, ha estratto una pistola e l’ha puntata verso i camici bianchi. Mercoledì mattina ha pensato di poterla fare franca di nuovo, presentandosi intorno alle 11 nella farmacia di via dei Monti Tiburtini 528. Invece, è stato sorpreso quasi in flagrante, inseguito e arrestato dall’equipaggio della Volante di turno nella zona. I poliziotti si sono fatti largo con destrezza tra auto e pedoni, tallonando lo scooter delle Poste in fuga, fino a quando il rapinatore è caduto ed è stato bloccato tra gli applausi di decine di passanti che avevano assistito alla scena tra viale Libia e piazza Gimma. Perquisito, il rapinatore-postino aveva ancora addosso l’arma e i soldi appena rapinati. Ora è rinchiuso a Regina Coeli.A luglio Federfarma Roma aveva rilanciato l’sos sicurezza per le farmacie della Capitale, sotto assedio di rapinatori ma anche di ladri specializzati nei furti notturni di soldi e farmiaci con auto-arieti. Nella sua farmacia di via di Torrevecchia, il presidente Vittorio Contarina ha appeso da tempo un cartello emblematico: «Vietato entrare indossando il casco». Valido, ora, anche per i (finti) postini.