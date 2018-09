Roma, minaccia e rapina un disabile al Collatino: arrestato 50enne

Gli ha tenuto con forza le mani, minacciandolo, poi gli ha aperto il marsupio prendendogli un telefono cellulare e 70 euro. È successo al Collatino, dove un 50enne ha rapinato un disabile ed è stato successivamente arrestato grazie al pronto intervento della polizia. L’episodio è avvenuto all’interno del un cortile di uno stabile, dove la vittima, con una parziale disabilità agli arti inferiori, stava passeggiando in sedia a rotelle. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato San Basilio e del Reparto Volanti che, appresa la direzione di fuga del rapinatore, si sono immediatamente messi sulle sue tracce. L’uomo, individuato all’interno di un vicino parco pubblico, è stato bloccato poco dopo. F.M., 50enne di origine libica, non si è tuttavia arreso immediatamente e, fatto salire nell’autovettura di servizio per l’accompagnamento in commissariato, ha iniziato a sbattere la testa violentemente contro il vetro della macchina, autolesionandosi e danneggiando il veicolo con calci. Dopo essere stato medicato al pronto soccorso, è stato arrestato per rapina aggravata e denunciato per minacce gravi, resistenza e danneggiamento ai beni dello Stato

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:18



